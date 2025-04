Al termine del 2-2 contro il Bayern Monaco, il portiere dell’Inter Yann Sommer si è soffermato anche ai microfoni di DAZN. In apertura due parole su Thomas Müller, alla sua ultima gara in Champions League (almeno con i bavaresi): “Thomas è un giocatore e una persona che stimo tantissimo. Gli auguro solo il meglio per il futuro, spero che sia felice nella sua nuova avventura. Per me è stato un vero onore aver potuto giocare al suo fianco. È un grande calciatore e ciò che ha fatto per il Bayern Monaco è semplicemente incredibile”.

Spostando l’attenzione sulla partita, Sommer ha analizzato così la prestazione dell’Inter, sottolineando la forza mentale dimostrata nel momento più delicato del match: "Siamo stati molto efficienti nei momenti chiave. Non è stato facile reagire dopo il loro gol dell'1-0: tutto si era riaperto e il Bayern aveva ritrovato slancio. Ma riuscire a rispondere subito con due reti è stato straordinario. Questo è stato decisivo per il risultato finale”, ha concluso.