A partire da questo weekend, come annunciato da Michele Criscitiello, Sportitalia trasmetterà 68 partite del campionato saudita in diretta e in esclusiva. Si inizia subito dalla prima giornata, con il match che inaugura la Saudi Pro League, la sfida dell’Al Ahli di Franck Kessié, di Riyad Marhez e dell’ex romanista Ibanez contro l’Al-Hazem (venerdì 11 agosto alle 20.00), mentre lunedì alle 17.00 sarà la volta dell’Al Ittihad del Pallone d’Oro in carica Karim Benzema e di N’Golo Kante che affronterà l’Al Raed. Nella seconda giornata, poi, spazio anche all’Al-Hilal di Milinkovic-Savic e di Koulibaly (contro l’Al Fayh) e ancora l’Al Ittihad che sfida l’Al Tai. A settembre, i telespettatori avranno la possibilità di ammirare l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, oltre all’Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard e con l’ex Liverpool Jordan Henderson.

"Sportitalia si unisce così a La7 per la trasmissione del cacio saudita in chiaro. L’emittente di Urbano Cairo manderà in onda il miglior match di ciascuna giornata per i prossimi due anni. Un accordo che si è chiuso sulla base di un’offerta da 450mila euro", si legge su Calcio e Finanza.