Walter Sabatini rinnova la sua profonda stima nei confronti di Cristian Chivu, lodandone anche l'elasticità mentale a livello tattico, dopo la vittoria pesantissima ottenuta dall'Inter sul campo dell'Udinese: "Io conosco meglio di chiunque altro per una serie di ragioni, abbiamo sempre commentato le partite e so come ragiona. E forte e di personalità - le parole dell'ex dirigente a Cronache di Spogliatoio -. La flessibilità di mettersi a 4 nel finale è segno di intelligenza. Solo gli stolti non sono flessibili".

A proposito della gara di Udine, Sabatini pone l'accento sull'assistman per il gol decisivo di Lautaro Martinez, ovvero Francesco Pio Esposito: "Mi sembra una versione migliore di Toni in prospettiva. Non voglio dire una bestemmia vista la grande carriera di Toni. Sapete cos'ha in più? Il tocco dolce negli ultimi 16 metri, per il compagno. Unito ad una grande fisicità. Poi guardate il modo feroce con cui esulta".