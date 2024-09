"Per noi il tempo di recupero è un problema" ha detto Gianluca Rocchi rispondendo al collega Marco Guida a proposito della volontà di ridurre il più possibile le perdite di tempo, dal Viola Park durante il 25esimo Memorial Vannucci. "Ci sono state partite da 44 minuti effettivi contro altre da 62. Se arriva, è un cambiamento importante anche strutturale, con tanto di cronometrista, ma non spetta a noi bensì all'IFAB. Non c'è solo la Serie A" ha detto il designatore degli arbitri.