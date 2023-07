Sono state giocate in totale 62 partite dall'ultima edizione del FIFA/Coca-Cola World Ranking di giugno, di cui 25 disputate nella competizione finale della Concacaf Gold Cup. Le altre 37 partite sono state nella SAFF Cup (AFC) e nella COSAFA Cup (CAF), due tornei considerati competizioni amichevoli ai fini della classifica.

Ebbene, dopo questi impegni, non c'è da segnalare nessun cambiamento nella top ten, composta esclusivamente da squadre europee e sudamericane. L'Argentina campione del mondo resta in testa alla graduatoria, con gli altri due posti sul podio occupati da Francia (2°) e Brasile (3°), seguiti da vicino da Inghilterra (4°), Belgio (5°) e Croazia (6°); l'Italia resta stabile in ottava piazza.

Altre selezioni, però, bussano alla porta della top ten. Eliminati nelle semifinali della Gold Cup, gli Stati Uniti (11°) hanno perso un'occasione per entrare nel gruppo di testa, e ora hanno alle calcagna anche il Messico (12°, in vantaggio di 2) dopo il trionfo di El Tri nella stessa competizione. L'ascesa del Messico significa che la Svizzera (13°, meno 1) e il Marocco (14°, meno 1) sono entrambe scese di una posizione. Il secondo classificato della Gold Cup Panama (45°, 12 in più) è salito di 12 posizioni, il più grande balzo in questa classifica. Raggiungendo le quattro finali, anche la Giamaica (58°, in vantaggio di 5) ha fatto buoni progressi. Il Costa Rica (46°, in calo di 4) è sceso di quattro posizioni, mentre il Guatemala (107°, in rialzo di 9) è salito di nove posizioni. I tornei in Asia (SAFF Cup) e Africa (COSAFA Cup) hanno avuto un impatto minimo sulla classifica, anche se tre delle squadre partecipanti – Kuwait (137°, +4), Bangladesh (189°, +3) e Malawi (123°, +3) – hanno fatto qualche passo avanti. I due vincitori del torneo - India (99°, in rialzo di 1) e Zambia (84°) - hanno guadagnato punti ma hanno fatto pochi o nessun progresso in classifica. Infine, ci sono alcune salite degne di nota per le squadre nelle parti inferiori della classifica, come le Isole Cayman (193°, +4), Gibilterra (198°, +4), Aruba (199°, +4) e Liechtenstein (200°, +4).