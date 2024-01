"Non li ho sentiti". Inizialmente Claudio Ranieri risponde così in conferenza stampa quando incalzato sul cambio di panchina in casa Roma con l'addio di Mourinho e l'arrivo di De Rossi: "Mi dispiace per Mourinho, la Roma perde un condottiero vero che aveva portato il club a vincere un trofeo internazionale e aveva fatto sold out in ogni partita. Arriva Daniele, un figlio di Roma. Gli auguro ogni bene e di conquistare da allenatore ciò che ha ottenuto da calciatore" le parole del tecnico del Cagliari, primo avversario della leggendaria Inter di Mou quando era alla guida del club giallorosso.