Altra giornata da incorniciare per Ionut Radu, premiato per la seconda volta da WhoScored.com come portiere della settimana. Il portiere di proprietà dell'Inter, ora in prestito alla Cremonese, è stato infatti inserito dal sito statistico nel Team of the Week dell'ultima giornata di Serie A con la media voto di 8.2 dopo l'ottima prestazione contro il Sassuolo. Per il rumeno si tratta della seconda volta nella prime cinque giornate.