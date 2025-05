Intercettato da TMW al Teatro di Buffalora (Brescia), a margine della presentazione del suo libro 'L'arte di parare', l'ex portiere Stefano Tacconi ha parlato così di alcuni temi d'attualità:

Confermeresti Tudor in caso di Champions?

"Intanto finiamo la stagione, poi vediamo. Alla Juventus credo sappiano meglio di me cosa fare per il futuro. Sicuramente avranno contatti con tanti allenatori. Tutti vogliono questo 'cavolo' di Conte. Se vince il campionato però credo che non si sposti da Napoli".

Tu lo vorresti, Conte alla Juventus?

"Le minestre riscaldate non sono granché, però è un allenatore con le palle. Ci vogliono quelle, che sono mancate quest'anno a tutti questi ragazzini che hanno messo in campo, senza un senatore che li possa dirigere".

In questo calcio il VAR riempie i giornali.

"Prima sbagliava uno, ora sbagliano in 5-6".

Come hai vissuto quest'ultima giornata con un altro colpo di scena in vetta fra Napoli ed Inter?

"Credo che c'era da aspettarselo con un allenatore come Conte, che avrebbe rimesso a posto le cose. E' uno incazzoso, uno di quelli che riesce a tenere i giocatori sempre con una tensione altissima".

In finale di Champions farai il tifo per l'Inter, in quanto italiana?

"Assolutamente no".