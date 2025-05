"Ero a Milano per commentare Inter-Lazio e posso dire che è vero che la squadra di Inzaghi si è molto innervosita per il rigore subito, ma i nerazzurri devono recriminare più con se stessi perché si sono fatti raggiungere per ben due volte e comunque il penalty c'era". Così Dario Marcolin commenta a Radio Marte il 2-2 di San Siro che ha impedito ai nerazzurri di sorpassare i partenopei, in frenata a Parma. E a proposito della capolista poi prosegue: "Il Napoli aveva chiesto a Conte la qualificazione in Champions League ed è stato accontentato".

Poi su Conte ha aggiunto:

"Il tecnico ha anche migliorato il prodotto, ora se dovesse arrivare anche il tricolore sarebbe un risultato straordinario che nessuno poteva aspettarsi ad inizio stagione. E vincerne due in tre anni significherebbe che ci sono una direzione e un'ambizione da parte del Napoli importanti. Di certo il lavoro di Conte ha fatto la differenza. Senza di lui probabilmente il Napoli a quest'ora sarebbe quarto o quinto".

Poi sulla preparazione all'ultima giornata:

"Questa è una settimana in cui l'allenatore proverà a tranquillizzare i propri calciatori, tenterà di farli concentrare sulla partita senza alimentare troppo una tensione che già è nell'aria. Per queste gare la concentrazione arriva da sola. La tensione, le pressioni in queste partite possono aggiungere qualcosa e non togliere anche se magari non si dorme e si trascorrono nottate in bianco. Contro il Cagliari conterà moltissimo l'aspetto mentale e Conte sa gestire benissimo sia le vigilie che le gare come quella con i sardi".