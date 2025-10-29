Il trionfo in Champions League a spese dell'Inter, a quanto pare, non ha scongiurato il rosso a bilancio per il Paris Saint-Germain. Anzi, nonostante il record di ricavi annunciato, il club transalpino ha comunque fatto registrare una perdita in relazione all’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. Questo è quanto rivela un portavoce del PSG all'agenzia Bloomberg, non specificando però l'entità delle perdite. I ricavi sono comunque saliti a 837 milioni di euro in una stagione, ma fattori come gli stipendi dei giocatori e il calo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali hanno comunque inciso.