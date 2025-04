L’A.Di.Se. – Associazione Italiana Direttori Sportivi presieduta dal numero uno dell'Inter Beppe Marotta, ha diramato una nota per smentire alcune notizie diffuse nelle ultime ore in merito ad alcune pressioni per il tesseramento di Fabio Paratici da parte del Milan. Di seguito la nota ufficiale:

"In merito ad alcune notizie diffuse in queste ore da diversi organi di informazione, l’A.Di.Se. – Associazione Italiana Direttori Sportivi – smentisce categoricamente di aver inviato alcuna lettera di protesta alla FIGC riguardante il tesseramento del dirigente Fabio Paratici da parte dell’AC Milan. L’Associazione precisa di non aver inoltrato nessuna comunicazione a istituzioni o federazioni, né di aver rilasciato dichiarazioni o commenti sulla vicenda in questione. Ogni notizia in tal senso è pertanto da considerarsi priva di fondamento".