"Sono contento di essere arrivato in una piazza così importante. Ho seguito con attenzione nel corso dell’ultima stagione agonistica le gesta di una squadra che militava nella stessa categoria in cui ho giocato e che ha vinto il campionato con pieno merito, aggiudicandosi in modo significativo il proprio girone. Sono orgoglioso di arrivare all’FC Südtirol e il desiderio di conoscere subito i compagni. Da parte mia c’è la ferma volontà di fare sempre il meglio possibile". Queste le prime parole da nuovo giocatore del Südtirol di Marco Pompetti, rilasciate, dopo la firma, ai canali ufficiali del club.





Cosa ti ha spinto, in modo particolare, a compiere questa scelta?

"Sono molteplici i motivi che mi hanno spinto a compiere questa scelta preziosa. Ho avuto il piacere di conoscere la realtà grazie al direttore e alla società, oltre che ai compagni di squadra con i quali o giocato quest’anno e in passato. Tutti mi hanno parlato benissimo, dicendomi che questa è una piazza in cui si lavora bene e seriamente grazie ad una società bene organizzata e strutturata sotto tutti i punti di vista. Non posso nascondere che le parole del direttore sportivo Paolo Bravo e del mister mi hanno dato una carica in più per decidere. Mi hanno fatto sentire parte integrante di un progetto e di questo li ringrazio fin d’ora e sono pronto a ripagare al più presto e a lungo la fiducia che mi hanno accordato".



All’FCS ritrovi un compagno con il quale hai condiviso l’esperienza nella Primavera dell’Inter…

"Ritrovo con piacere Matteo Rover con il quale ho condiviso l’esperienza all’Inter Primavera, cogliendo importanti risultati tra cui lo scudetto di categoria e il Torneo di Viareggio. Matteo è stato un grande compagno di squadra e un amico fuori dal campo. Insieme abbiamo trascorso tantissimi momenti positivi e abbiamo condiviso anche situazioni meno positive, sempre e comunque con lo spirito giusto. Siamo stati anche compagni di scuola a Milano. Non vedo l’ora di riabbracciarlo".