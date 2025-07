Dal ritiro di Morgex, Samuele Angori, terzino del Pisa neopromosso in Serie A, parla ai microfoni di Sky Sport raccontando le sue emozioni per il ritorno dei toscani nella massima serie: "Il Pisa mancava da 34 anni dalla Serie A, sarà incredibile affrontare squadre come Inter, Napoli, Milan, Juventus... Lo stadio dove non vedo l'ora di giocare? Entrare a San Siro è il mio sogno da quando ho iniziato a fare questo sport. Dovessi riuscirci, si realizzerebbe".