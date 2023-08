Intervistato da Sky, il capitano del Monza, Matteo Pessina, è tornato sulla sconfitta contro l'Inter nella prima giornata di campionato: "Non la definirei del tutto una falsa partenza, era la prima di campionato contro una squadra come l'Inter, a San Siro. Sicuramente dopo la vittoria in trasferta della scorsa stagione ci aspettavamo e si aspettavano altro. Parliamo comunque di una delle squadre più forti d'Europa".