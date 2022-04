L'ex difensore, tra le altre della Fiorentina, Manuel Pasqual , intervenuto sulle frequenze di TMW Radio , ha risposto anche in merito al grande scontro diretto del weekend calcistico in arrivo, tra Juventus e Inter.

In caso di vittoria i bianconeri tornerebbero in corsa per lo Scudetto?

“Con una vittoria contro l’Inter si riaccenderebbe un grande entusiasmo e da lì la possibilità di vincere lo Scudetto sarebbe concreta, anche se davanti rimarrebbero comunque tre squadre e la Juve dovrebbe sperare che toppassero tutte e tre”.

L’Inter sembra invece abbia la necessità di ritrovarsi dopo un periodo difficile.

“Sì, credo ci siano soprattutto difficoltà davanti. Lautaro non è più lo stesso di inizio campionato ed alcune gerarchie sembrano cambiate. Io la considero ancora la squadra più forte in Serie A, ma le difficoltà di risultati sono evidenti”.