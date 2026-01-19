"La squadra ha anche capito, con le esperienze precedenti, come gestire meglio certe situazioni. I giocatori stanno tenendo laddove prima c'erano dei blackout. Prova difensiva? Tu magari vuoi giocare, però c'è anche l'avversario". Così Christian Panucci, a Pressing, analizza la partita disputata dall'Inter in casa dell'Udinese che ha permesso ai nerazzurri di mantenere (considerata la vittoria dei rossoneri sul Lecce) tre punti di vantaggio sul Milan.