Terminata la regular season col match contro la Triestina, per il Padova di Massimo Oddo si prevede un periodo di pausa sino al 2 maggio, quando la squadra biancoscusata si ritroverà alla Guizza per riprendere la preparazione in vista dei playoff promozione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, il club veneto ha in programma anche due amichevoli per mantenere il ritmo partita, da giocare eventualmente domenica 5 e sabato 11 maggio; amichevoli che saranno precedute dal classico ritiro prepartita come se si trattasse di una gara ufficiale.

L’idea è quella di giocarne una tra le mura amiche dell’Euganeo e l’altra in trasferta. Gli avversari sono ancora in fase di definizione dal momento che le squadre sono ancora impegnate nei rispettivi campionati. Presa in esame anche la suggestione di una supersfida con l'Inter di Simone Inzaghi, ma è un sogno che dovrebbe restare tale dal momento che esiste un problema di date che non si incastrano.