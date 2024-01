Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo giocatore del Siviglia, Lucien Agoumé arrivato in prestito dall'Inter, Victor Orta, direttore sportivo del Nervion, ha voluto ringraziare pubblicamente il giocatore francese per essere stato fedele alla parola data al suo club: "Sei stato una persona di parola. Tu e il tuo rappresentante Djibril Niang avete dato la vostra parola e l'avete mantenuta, cosa non facile non solo nel calcio, ma anche nella vita, e vorrei ringraziarvi pubblicamente. E lo dobbiamo ringraziare per aver accettato il contratto della nostra squadra filial (il Sevilla Atletico Club, militante nella Segunda Federal, ndr). La questione numerica è insormontabile e dobbiamo cercare di creare spazi per poter portare i rinforzi".

Orta aggiunge che l'ingaggio di Agoumé entra nell'ottica di un ringiovanimento della rosa: "Siamo in procinto di ringiovanire la squadra. Gente come Ramos, Navas, Acuña, Ocampos o Rakitic, può integrarsi con questi giocatori giovani, con ambizione, fisicità, capacità e qualità calcistiche. Non so se l'età debba essere una sottovalutazione del calciatore. Questo giocatore ha avuto un'offerta dal Marsiglia e da una squadra della Premier. Possono arrivare giocatori veterani o no, ma penso siamo già dotati di giocatori forti e solidi; ci sono i loro numeri, che fanno da complemento a questa gioventù e a questa voglia di dare il loro contributo. Mi sembra una strategia che possa dare i suoi frutti".

