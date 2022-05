Arriva l'approvazione su tutta la linea dell’ECA per il nuovo format delle coppe europee approvato oggi a Vienna dal Comitato esecutivo dell'UEFA. Come noto, Nasser Al-Khelaifi, presidente dell'Associazione europea dei club, ha collaborato attivamente con Alexsander Ceferin per arrivare a queste modifiche, scongiurando lo spauracchio Super League: "L’ECA - si legge in un comunicato ufficiale - ritiene che il format e le decisioni della UEFA conseguano una serie di importanti obiettivi, tra cui:

Conferma di un formato nuovo e innovativo del sistema di campionato in tutte e tre le competizioni: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League

Crescita da 96 a 108 squadre partecipanti con un buon equilibrio di squadre provenienti da tutti i paesi, tra cui almeno 37 campioni nazionali che accedono alle competizioni europee maschili;