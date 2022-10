Il regista e sceneggiatore italiano Neri Parenti è intervenuto a RadioFirenzeViola.it per dire la sua sugli episodi recenti accaduti in occasione di Fiorentina-Inter, esprimendo il suo sconforto per la rissa scoppiata in tribuna Maratona: "Ciò che spesso succede negli stadi sono cose che vengono fatte da persone con una certa età. Non si butta giù uno dallo stadio perché si è preso un gol all'ultimo secondo".