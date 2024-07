A seguito dell'implementazione di cambiamenti significativi da parte degli investitori interessati nel Girona FC e nell'OGC Nice (rispettivamente City Football Group e INEOS), la Prima Camera del CFCB ha accettato l'ammissione del Girona FC e del Manchester City FC alla Champions League 2024/25, nonché di Manchester United e Nizza all'Europa League 2024/25. Come si si legge nella nota di Nyon "i club sono stati in grado di dimostrare che tali cambiamenti li hanno portati a conformarsi alla regola della multiproprietà, considerando che:

Nessuno è contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club partecipante ad una competizione per club UEFA;

Nessuno ha il controllo o un'influenza decisiva su più di un club che partecipa a una competizione per club UEFA.

Più specificamente, i cambiamenti significativi apportati alla proprietà, alla governance e al sostegno finanziario dei club interessati, limitano sostanzialmente l'influenza e il potere decisionale degli investitori su più di un club, garantendo il rispetto della regola della proprietà multi-club durante il 2024/25 stagione.

In particolare, gli investitori interessati hanno trasferito le loro azioni nel Girona FC e nell'OGC Nice a fiduciari indipendenti attraverso una struttura di blind trust istituita sotto la supervisione della Prima Camera del CFCB. Tale blind trust è stata accettata dalla Prima Camera del CFCB in via eccezionale per le competizioni UEFA 2024/25. Gli amministratori scambieranno regolarmente informazioni con la Prima Camera del CFCB durante la stagione 2024/25.

Di conseguenza, per Girona FC e OGC Nice per la stagione 2024/25 si applica quanto segue:

il controllo effettivo e il processo decisionale di questi club restano esclusivamente sotto il controllo del fiduciario;

a seguito delle dimissioni dei suoi membri del consiglio, l'investitore non è più rappresentato nel consiglio di amministrazione e non ha la capacità di nominare direttamente nuovi amministratori nel consiglio;

il curatore ha nominato i nuovi amministratori nel consiglio;

gli investitori non hanno la capacità di influenzare le decisioni legate allo sport;

gli investitori non hanno alcuna capacità di influenzare il club attraverso diritti di veto o accordi contrattuali stipulati con altri azionisti;

la capacità degli investitori di fornire finanziamenti successivi è limitata;

il bilancio del club verrà deconsolidato dalla holding degli investitori.

Inoltre, a ulteriore prova della loro indipendenza, i club interessati si sono impegnati a quanto segue:

i club non si trasferiranno reciprocamente giocatori, a titolo definitivo o in prestito, direttamente o indirettamente, dal luglio 2024 al settembre 2025, ad eccezione di accordi di trasferimento preesistenti stipulati prima dell'apertura del procedimento CFCB;

i club non concluderanno alcun tipo di cooperazione, accordo tecnico o commerciale congiunto tra loro;

i club non utilizzeranno alcuno scouting congiunto o database di giocatori.

Dal 1 luglio 2025, le azioni del Girona FC e dell'OGC Nice verranno trasferite ai rispettivi investitori. Di conseguenza, in assenza di modifiche sostanziali alla partecipazione azionaria, alla governance o al finanziamento dei club, i suddetti club saranno considerati, a partire da tale data, sotto il controllo o l’influenza decisiva del loro investitore. La Prima Camera del CFCB continuerà a monitorare le situazioni sopra menzionate per garantire che la regola della proprietà multi-club continui a essere rispettata durante la stagione 2024/25".

