La vicenda del trasferimento di Branimir Mlacic all'Inter si trascina. Tutto poteva essere chiuso, l'Hajduk ha accettato un indennizzo di 5,5 milioni di euro più bonus e il giocatore è rimasto in prestito, ma la situazione è rimasta in mano al giocatore, ovvero al padre, che cerca anche un'ulteriore garanzia di crescita, come già scritto. Ad appesantire ulteriormente la situazione, anche la decisione di affidarsi a Fali Ramadani come procuratore.

Tuttavia, la notizia è che molto probabilmente rischia di proseguire la lista di assenze dal campo di Mlacic, che dopo aver saltato le ultime amichevoli di preparazione dell'Hajduk è in fortissimo predicato di non giocare nemmeno alla ripresa del campionato croato, nel match contro l'Istra: a dirlo è il portale Dalmatinski: l'allenatore Gonzalo Garcia sta cercando nuove soluzioni per quella partita, con Marino Skelin di ritorno, Zvonimir Šarlija in fase di recupero e Ron Raci già disponibile.