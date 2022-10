Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan, che oggi ha sbloccato il match a San Siro, analizza il poker contro il Viktoria Plzen: “Sapevamo che dovevamo vincere questa partita, non era facile e nei primi minuti forse eravamo un po’ tesi. Dalla prima partita abbiamo creduto in noi stessi, sapevamo che non era un girone facile, abbiamo dimostrato in campo di essere un gruppo unito. Sapevamo che il Viktoria avrebbe giocato più in difesa l’avevamo preparata con l’idea di giocare più in alto con la linea della difesa. Abbiamo creato tante occasioni e alla fine abbiamo segnato i gol di cui avevamo bisogno. Siamo l’Inter, siamo un gruppo unito, possiamo vincere qualsiasi partita”.