Enrico Mentana va all'attacco di Romelu Lukaku, protagonista nelle ultime ore delle voci che lo vedrebbero attendere la Juventus. "Per carità, magari sono l'unico; ma la possibilità che Lukaku lasci l'Inter mi lascia assolutamente indifferente - scrive il giornalista di fede interista -. Dalla memoria mi riaffiorano più i gol decisivi sbagliati che quelli fatti, nell'Inter, nel Chelsea, nella sua nazionale. Nessuno è insostituibile, figuriamoci lui. E poi, se nella partita più importante degli ultimi anni è stato tenuto in panchina, e quando è entrato si è capito perché, tanto centrale nel progetto di Inzaghi non deve poi essere".