Archiviata con soddisfazione la pratica europea grazie alla vittoria rotonda a spese della Stella Rossa, l'Inter deve continuare a correre in campionato, dove ha già perso qualche punto di troppo nelle prime sei giornate. A dirlo è l'agente Giocondo Martorelli, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com: "L’Inter ha bisogno di trovare continuità - le sue parole -. Ha già commesso qualche passo falso in campionato, spero e mi auguro che possa ritrovare la continuità dell’anno scorso per poter ripetere quanto di buono ha fatto l’anno scorso".

A proposito di corsa scudetto, Martorelli indica anche il Napoli tra le candidate principali per la vittoria finale: "Conte si arrabbierà, ma considero il Napoli una squadra importante, forte in ogni reparto. E poi non farà le coppe: indubbiamente questo è un valore importante".