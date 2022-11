Non poteva che cominciare da una domanda sul padre la conferenza stampa di Marcus Thuram, figlio del leggendario difensore Lilian , andata in scena nel ritiro della Francia . "Mi dice sempre di essere me stesso da quando sono piccolo, vuole che mi goda al massimo questa esperienza e dia tutto per la Nazionale", ha spiegato l'attaccante del Gladbach , obiettivo di mercato del l'Inter.

In seguito, dopo aver dichiarato ai giornalisti che "non sente la pressione" del cognome che porta, Thuram ha raccontato la sua evoluzione calcistica avvenuta negli ultimi mesi: "Mentalmente ho fatto un ottimo lavoro, la scorsa stagione è stata complicata (per via dell'infortunio, ndr) e speciale. Nel ruolo di numero 9 ho raggiunto una nuova consapevolezza: mi concentro di più sul gol, cercando di non preoccuparmi delle statistiche".