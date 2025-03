La lotta al vertice entra nel vivo e, dopo la sosta per le nazionali, sicuramente tra la fine di marzo e l'inizio di aprile ci saranno altre chance per provare la fuga. Arturo Di Napoli, interpellato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha parlato così della lotta Scudetto. Di seguito le parole riprese da TuttoNapoli: "Per me la sfida è tra Napoli e Inter, con l'Inter favorita perché è più forte. L'Atalanta merita un discorso a parte perché se vincesse lo Scudetto sarebbe un miracolo, avendo un'altra filosofia societaria. Inoltre la sconfitta contro l'Inter ha dimostrato che la Dea fa fatica contro avversarie dello stesso livello".