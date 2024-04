Luca Gotti, tecnico del Lecce, ha visto in Patrick Dorgu la stessa duttilità tattica di Davide Santon, tanto da proporlo come esterno destro d'attacco, da dirimpettaio di Theo Hernandez, nella gara col Milan: "Ho allenato Santon (con l'Under 17, ndr), gli facevo fare tutti i tipi di ruolo sull'esterno indifferentemente - ha ricordato in conferenza stampa -. Aveva grande facilità di corsa, gestiva bene entrambe le fasi di gioco, sia da più alto che da più basso... Con Dorgu ho visto una possibilità di questo tipo. A lui gli ho affidato oggi un cliente fortissimo, ma non mi è dispiaciuto".