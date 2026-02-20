In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Baggio, Cannavaro e Totti hanno parlato insieme del calcio che fu, con un occhio proiettato al presente. Totti ha detto: "Mi farei allenare da Mourinho. Da quello che si dice in ambito calcistico, è molto aperto con i giocatori", Baggio ha scelto invece Guardiola, Cannavaro ha optato per Klopp.

Sulle differenze tra passato e presente, Totti ha detto: "Prima c'era più amore per il calcio", Baggio si è detto orgoglioso di aver giocato a pallone: "La partita che mi ha reso più orgoglioso? La semifinale Mondiale". Cannavaro e Totti hanno parlato del sogno del Mondiale 2006.

Tutti e tre hanno parlato dei profili interessanti, scegliendo Nico Paz. Il giovane italiano su cui puntare? Baggio: "Può essere Pio Esposito". Cannavaro non dimentica Camarda.