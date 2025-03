Vittoria schiacciante e pesantissima dell'Atalanta che rifila un poker alla Juventus in trasferta e resta in piena corsa per lo scudetto. La squadra di Gasperini si riporta a -3 dall'Inter ad una settimana dalla super sfida scudetto, mentre Thiago Motta scivola a -9 dalla vetta.

Dopo il vantaggio iniziale di Retegui su calcio di rigore nel primo tempo, l'Atalanta dilaga nella ripresa con le reti di De Roon, Zappacosta e Lookman.