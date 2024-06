Quarto giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale, che prosegue la preparazione in vista di EURO 2024. Nella giornata di oggi avrebbero dovuto aggregarsi al gruppo gli atalantini Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini, ma il difensore dovrà saltare l’Europeo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro accusato ieri contro la Fiorentina: al suo posto è stato convocato Federico Gatti, preallertato venerdì scorso dopo il forfait di Francesco Acerbi.