Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 1-0 a San Siro contro il Venezia: “Sono chiaramente molto soddisfatto - ha esordito -, nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara. Abbiamo sofferto nei primi minuti del secondo tempo, il rimpianto è non aver messo dentro almeno una o due delle altre occasioni che abbiamo creato. Il Venezia ha fatto una grande gara, ma abbiamo ampiamente meritato. Dobbiamo imparare a chiudere le partite”.

Le note liete di oggi?

“Direi che I subentrati ci hanno dato una grossa mano, ma nel calcio di oggi con i cinque cambi chi entra dopo deve dare una mano. Avevamo bisogno di una vittoria importante oggi che ci dà continuità dopo Empoli. Dobbiamo continuare, c’è stato un brivido finale, dovevamo essere più bravi prima a chiudere la partita e mi sarebbe dispiaciuto per i ragazzi perché hanno fatto un’ottima gara”.

Ora Arsenal e Napoli, come sta la squadra?

“La squadra sta bene, abbiamo recuperato Acerbi e Calhanoglu. Per Bastoni solo accenno di crampi, speriamo di avere a disposizione il maggior numero disponibile di calciatori per queste prossime sfide”.