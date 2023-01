Grande delusione a Monza, dove l’Inter non è andata oltre il 2-2. Ai microfoni di Inter TV è il tecnico Simone Inzaghi a commentare il match per i nerazzurri, senza nascondere l’amarezza per gli episodi arbitrali: “C’è grande delusione in tutti, staff tecnico, società, giocatori. Sapevamo l’importanza di questa partita, stasera ci è stato annullato un gol che probabilmente ci avrebbe portato una vittoria. Succede questo dopo cinque anni di VAR. Abbiamo dovuto fare qualche aggiustamento oggi per via di alcuni problemi fisici, venivamo da una partita molto dispendiosa, ma se penso al palo di Lautaro e al gol annullato, la partita era finita”.