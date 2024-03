Deve esserci davvero qualcosa di magico che lega il pubblico dell'Inter alla squadra. Succede infatti che sullo 0-0 del match contro il Genoa, bravissimo a bloccare tatticamente i nerazzurri e capace anche di impensierire Yann Sommer con Mateo Retegui, a cambiare tutto sia l'ingresso sugli spalti alla mezz'ora della Curva Nord (fuori per protesta). Nel giro di pochi secondi i padroni di casa, percependo qualcosa di frizzantino nell'aria, trovano la rete del vantaggio con Kristjan Asllani, ben servito da Alexis Sanchez. Un gol che altera equilibri non certo semplici per l'Inter.

Ma non è tutto: pochi minuti dopo Lautaro Martinez verticalizza per Nicolò Barella che tarda la conclusione ma dopo averla eseguita viene abbattuto in scivolata da Morten Frendrup: rigore dato da Ayroldi in campo, confermato nonostante la convocazione al monitor da parte di Paterna. Sanchez esegue alla perfezione. Nonostante il doppio vantaggio e gli spazi concessi dal Genoa (che occasione sprecata da Henrikh Mkhitaryan!), la squadra di casa non può permettersi di dormire sonni tranquilli perché i ragazzi di Alberto Gilardino giocano un buon calcio e continuano a crederci.