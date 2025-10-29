Nel giorno del ritorno ufficiale della Curva Nord al Meazza per sostenere l'Inter (oggi denominata Secondo Anello Verda Milano), il pubblico nerazzurro non si è fatto attendere e per la partita contro la Fiorentina è accordo in massa allo stadio. Come comunicato dal club nerazzurro, sono 71.096 gli spettatori presenti, di cui 660 riempiono il settore ospiti.
Sezione: News / Data: Mer 29 ottobre 2025 alle 21:40
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
