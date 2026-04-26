Tra un terremoto e l'altro spazio anche al campo e la buona notizia per Cristian Chivu è quella di aver ritrovato Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro "ieri si è allenato con la squadra e sarà tra i convocati, anche se un leggero fastidio ancora persiste. L'obiettivo è quello di non forzare in chiave finale di Coppa Italia mentre in termini di scelte dall'inizio contro i granata partiranno Akanji al centro della difesa con Bisseck e Carlos Augusto da braccetti".
L'ultima gara disputata dal difensore nerazzurro con la maglia della Beneamata risale alla sfida di Coppa Italia a Como, nel match d'andata, dove fu fischiato a gran voce da un impietoso pubblico del Sinigaglia. Nel caso di ritorno in campo oggi, ci sarà da capire l'eventuale reazione del pubblico Granata nei suoi confronti. Non solo Bastoni, e mentre il difensore italiano scalpita per rientrare Chivu deve fare i conti con gli interrogativi e assegnare l'ultima maglia da titolare a centrocampo: certi del posto Barella e Calhanoglu è Zielinski probabile candidato per partire dall'inizio. Ma il polacco è fortemente insidiato da Sucic e Mkhitaryan, con il croato che scalpita dopo aver deciso da subentrato l'accesso alla finale di Coppa Italia.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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