Tra un terremoto e l'altro spazio anche al campo e la buona notizia per Cristian Chivu è quella di aver ritrovato Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro "ieri si è allenato con la squadra e sarà tra i convocati, anche se un leggero fastidio ancora persiste. L'obiettivo è quello di non forzare in chiave finale di Coppa Italia mentre in termini di scelte dall'inizio contro i granata partiranno Akanji al centro della difesa con Bisseck e Carlos Augusto da braccetti".

L'ultima gara disputata dal difensore nerazzurro con la maglia della Beneamata risale alla sfida di Coppa Italia a Como, nel match d'andata, dove fu fischiato a gran voce da un impietoso pubblico del Sinigaglia. Nel caso di ritorno in campo oggi, ci sarà da capire l'eventuale reazione del pubblico Granata nei suoi confronti. Non solo Bastoni, e mentre il difensore italiano scalpita per rientrare Chivu deve fare i conti con gli interrogativi e assegnare l'ultima maglia da titolare a centrocampo: certi del posto Barella e Calhanoglu è Zielinski probabile candidato per partire dall'inizio. Ma il polacco è fortemente insidiato da Sucic e Mkhitaryan, con il croato che scalpita dopo aver deciso da subentrato l'accesso alla finale di Coppa Italia.

