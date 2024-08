La rosa della Sampdoria per la prossima stagione è ormai al completo, ma all'appello manca ancora qualche tassello e uno di questi potrebbe essere l'interista Filip Stankovic, già in blucerchiato nella passata stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell'edizione odierna, l'estremo difensore serbo è in ballottaggio con Chichizola del Parma.