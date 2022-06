Il Milan non molla la presa su Paulo Dybala. Come riportato da Sportmediaset, il club rossonero è vigile sull’attaccante svincolato dopo la fine del suo rapporto con la Juventus, il tutto mentre l’Inter non può mettere a segno nuovi colpi in attacco prima di aver finalizzato alcune operazioni in uscita (Sanchez, Vidal e uno tra Dzeko e Correa, LEGGI QUI). Secondo l’emittente, l’Inter resta in pole per la Joya, ma il Milan è in risalita. Non c’è tuttora una trattativa concreta tra i rossoneri e l’entourage dell’argentino.