In realtà, i nerazzurri continuano a seguire con molta attenzione gli sviluppi dei dialoghi con l'attaccante argentino e, proprio nelle prossime ore, potrebbe esserci un nuovo aggiornamento di persona tra le parti. Ma i contatti non sono mai cessati e la linea è caldissima. Tra l'Inter e Dybala non ci sono grosse differenze: il rapporto è diretto, favorito anche da feeling datati come quello con Javier Zanetti , e da tempo l'ex Juve ha accettato con estremo piacere il progetto tecnico di Marotta e Inzaghi.

Tema caldo di queste ore per il mercato dell'Inter è quello relativo a Paulo Dybala . Grande isterismo attorno a questa trattativa, nato soprattutto dopo l'accelerata per Lukaku che quindi ha posto in secondo piano - almeno a livello mediatico - il negoziato per la Joya .

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'Inter non ha alcuna fretta di chiudere l'affare, anche perché, com'è ovvio, prima dell'arrivo di un altro attaccante c'è la necessità di sfoltire il reparto con le partenze di Sanchez e non solo. E se Lautaro è stato più volte dichiarato incedibile e se Inzaghi vorrebbe trattenere Correa, tutto lascia pensare che, qualora si affondasse il colpo per Dybala, a uscire sarebbe Dzeko. Non a caso il bosniaco ha già diverse offerte, soprattutto all'estero.

L'altro nodo da sciogliere, poi, è quello relativo ad alcune commissioni per intermediari (ma che non riguardano il calciatore). Commissioni giudicate eccessive da Steven Zhang e per le quali si sta cercando una quadra proprio in queste ore. Momento di riflessione prima della volata finale, con ottimismo nerazzurro di poter trovare gli incastri giusti per realizzare l'idea studiata da tempo.

