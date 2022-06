E' un Monza super-attivo quello che sta muovendo i primi passi sul mercato estivo per potenziare la rosa di Giovanni Stroppa in vista della prima, storica partecipazione in Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club di Silvio Berlusconi nei prossimi giorni valuterà addirittura l’ipotesi Lucas Torreira per il centrocampo e riallaccerà i contatti con il Cagliari per Joao Pedro, senza dimenticare Gianluca Caprari. E non è finita qui: verrà, infatti, riaperto il canale con l’Inter per Andrea Pinamonti, Stefano Sensi e Lorenzo Pirola (riscatto).