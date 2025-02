A poco meno di quattro mesi dall'inizio del Mondiale per Club, resta da capire quale sarà l'ammontare dei premi che la FIFA destinerà ai club per la partecipazione al torneo e per il superamento dei vari turni. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l'Associazione dei Club Europei sta portando avanti le ultime trattative per giungere un accordo con la FIFA, con le parti che sarebbero molto vicine tra loro. Il bonus per la partecipazione dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 18 milioni di euro per società, seppur lontana dai 50 milioni inizialmente ipotizzati.

Pertanto, in base a queste cifre, raggiungendo gli ottavi di finale Inter e Juventus potrebbero incassare intorno ai 25 milioni di euro complessivi tra gettone di presenza e il superamento del girone. In particolare, i premi per i passaggi del turno sarebbero particolarmente generosi.