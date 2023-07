È partito il conto alla rovescia per l’inizio del prossimo campionato di Serie A, in programma il fine settimana del 19 e 20 agosto. Quale sarà la squadra vincitrice? Secondo i pronostici di Betflag, è l'Inter la grande favorita allo scudetto con una quota vincente di 2,75 mentre il Napoli campione in carica insegue a 3,50, come la Juventus. Sotto il podio il Milan paga 6,50 volte la puntata, poi Roma e Lazio che inseguono le big a 12,00.