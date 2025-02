"Il secondo tempo che hanno fatto a Como non è stato uno dei più belli della stagione", ha detto Fabio Galante a Radio Kiss Kiss nell'analisi della partita fatta dal Napoli ieri al Sinigallia, dove la squadra di Antonio Conte è caduta per 2-1.

"Gli ultimi risultati che sono arrivati non sono buoni sicuramente, ma il campionato si giocherà fino all’ultima giornata" ha continuato sulla sua previsione sulla lotta scudetto, prima di rispondere sul big match in programma per sabato prossimo al Maradona tra azzurri e campioni d'Italia: "Sabato sarà una bella partita, Conte sceglierà il modulo che gli ha dato più garanzie ossia il 4-3-3. Il mister, che è un maestro nel preparare le partite, saprà scegliere sicuramente gli uomini migliori", ha chiosato.