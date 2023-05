Luis Figo si schiera in favore dell'Inter. Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro fa capire prontamente da che parte starà mercoledì e martedì prossimo, serate degli Euroderby: "Io sono stato fiero di indossare la maglia dell'Inter e sono orgoglioso che adesso il calcio italiano abbia due semifinaliste in Champions oltre al Napoli che ha fatto grandi cose in Europa prima di essere eliminato nei quarti di finale. Nel derby di Milano tutto può succedere: ne ho giocati tanti e sono stati tutti tirati e tesi come incontri. Mi aspetto due match bellissimi. All'Inter ho avuto un'esperienza fantastica e le auguro di arrivare in finale. Il giocatore decisivo per Simone Inzaghi? Quelli che solitamente hanno la maggiore importanza come gol segnati e dunque dico Lautaro Martinez. I dettagli in Champions sono determinanti e l'argentino può essere l'uomo giusto. È maturato e ha personalità".

Figo dice la sua anche sulla seconda semifinale, quella tra Manchester City e Real Madrid: "Vedo il City favorito: quella di Pep Guardiola è una delle migliori squadre al mondo e ha esperienza dopo la semifinale raggiunta e persa in quel modo la scorsa stagione. Credo che Pep sia favorito rispetto al Real, anche se quando giochi a Madrid la storia di questo club".