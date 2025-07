La questione stadio resta, a Milano, apertissima e d'attualità. Nonostante i numerosi passi avanti, non è ancora stata una quadra definitiva che permette ai club meneghini di 'partire' con il nuovo progetto che vedrà nascere un nuovo impianto sportivo che ospiterà le due squadre della città. A parlarne è l'esperto di materia finanziaria, giornalista del Sole24Ore Carlo Festa che su Twitter si esprime in merito, dopo l'esplosione dell'inchiesta urbanistica che ha coinvolto anche il sindaco Beppe Sala: "Inter e Milan e i rispettivi azionisti americani rischiano di aspettare fino al 2050 per il nuovo stadio, se la politica è i pm decideranno di bloccare il progetto. In altri Paesi del mondo un nuovo stadio viene realizzato in pochissimo tempo".

