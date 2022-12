La rimonta scudetto è fattibile? "La sensazione tra noi giocatori è che non bisogna fare l'errore di guardare avanti, serve pensare a una partita alla volta. Cerchiamo di raccogliere il massimo".

"E' importante avere tempo per lavorare ed è altrettanto importante giocare queste partite per raggiungere la forma perfetta". Così Federico Dimarco , parlando a Sky Sport, a margine del test amichevole vinto dall'Inter contro il Salisburgo 4-0.

Tu come stai?

"Sto cercando di lavorare al massimo in ogni allenamento, di raggiungere il prima possibile la forma giusta".

Come tornerete in campo a gennaio?

"Torneremo in campo con la fame di vincere".