Prima direzione stagionale per Fabio Maresca con l'Inter domani sera a San Siro, quando i nerazzurri sfideranno il Lecce per il recupero della 16esima giornata. Maresca ha diretto in carriera l'Inter per 18 volte, con un bilancio di 12 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte: l'ultimo incrocio risale a Inter-Juventus 1-0 del 4 febbraio 2024. 

Sezione: News / Data: Mar 13 gennaio 2026 alle 22:06
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
