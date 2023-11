Matteo Darmian, protagonista assoluto da subentrato del match con l'Atalanta, parla ai microfoni di DAZN partendo dall'azione del rigore: "Ogni tanto in allenamento proviamo diverse soluzioni per arrivare al terzo in area avversaria. Calhanoglu ha grandi qualità, ha messo quel pallone che è schizzato un po' ma io sono riuscito ad arrivare prima di Musso sul pallone. E' andata bene, siamo riusciti a sbloccarla".

Come si gestisce una situazione dove prima eri titolare e ora parti come subentrante?

"Giocare nell'Inter è sempre un piacere. Siamo tanti e giochiamo tante competizioni, c'è spazio per tutti; io cerco sempre di migliorare, mi fa piacere avere la fiducia di compagni e mister perché aiuta".

Qual è l'antagonista dell'Inter che può contendervi di più lo Scudetto?

"Non lo so, sono tutte squadre forti e attrezzate. Sicuramente dobbiamo pensare a noi stessi cercando di fare quello che abbiamo fatto sin qui. Siamo partiti bene, siamo sulla strada giusta; abbiamo lasciato dei punti con Sassuolo e Bologna dove dovevamo gestire meglio, ma siamo partiti bene. Dobbiamo guardare a noi stessi, sarà il campo a dare il verdetto finale".

Pensate già a Juventus-Inter?

"E' una grande sfida, come si sa. Però ci concentriamo su mercoledì, partita importantissima per passare agli ottavi di Champions. Da domani penseremo a Salisburgo e poi al Frosinone".