Quanto sarà importante limare le disattenzioni in vista del Porto?

“I complimenti fanno sempre piacere. Per la partita in Champions è normale che mercoledì ci sarà molta più qualità da ambedue le parti. Sappiamo che al primo errore che verrà commesso ci saranno occasioni da gol. Abbiamo 3-4 giorni per poter lavorare e per mettere in pratica quello che proveremo in allenamento. Noi siamo sempre in continua crescita, cerchiamo sempre di imparare dai nostri errori. Contro la Samp non siamo riusciti a finalizzare le tante occasioni, oggi invece ci siamo riusciti”.