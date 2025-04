"Sento dire spesso che la UEFA è troppo concentrata sul fare soldi... Ma non siamo una macchina per fare profitti fredda e insensibile; siamo una meraviglia della raccolta fondi e della distribuzione, con una coscienza. Perché restituiamo, distribuiamo questi fondi, equamente un intero 97%, in buona fede. Li reimmettiamo nel calcio, nel calcio europeo. A beneficio di molti, non di pochissimi". Così Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, in un passaggio del suo discorso pronunciato al 49esimo Congresso UEFA andato in scena a Belgrado.